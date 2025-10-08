Паметникът "Бузлуджа" в центъра на международна среща в Казанлък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Казанлък посрещна представители от няколко европейски държави, свои партньори по проект "AR.C.H.ETICS – Архитектура, Хора, История и Етика", реализиран по програмата за международно сътрудничество URBACT IV., съобщават от общинския пресцентър.

За Казанлък във фокуса на проекта е Монумент "Бузлуджа" – емблематичен символ с национално историческо значение.

Основната тема на срещата беше "Мултиперспективен подход за адаптивно повторно използване на дисонантно наследство".

Специален гост-лектор бе Нилс Шефлър, водещ експерт към програмата URBACT IV, който представи успешни европейски практики за опазване и ново използване на архитектурни обекти с историческа и социална стойност.

В събитието участваха представители на партньорите по проекта от градовете Чезена (Италия), Краков и Гданск (Полша), както и Вила Нова де Сервейра (Португалия).

Гостите бяха посрещнати от екипа експерти на община Казанлък, отговорни за управлението на проекта, както и от арх. Дора Иванова - координатор на "Местна група за развитие" на община Казанлък.

В рамките на срещата участниците посетиха Монумент "Бузлуджа" и имаха възможност да се запознаят неговото архитектурно величие.

Гостите споделиха своето възхищение от монумента и изразиха мнение, че заслужава да бъде съхранен и предаден на бъдещите поколения.

По време на дискусиите бяха високо оценени усилията на община Казанлък за опазване и поддържане на монумента, въпреки че той не е общинска собственост.

Всички участници подчертаха необходимостта от съвместни действия между местната власт, областна администрация Стара Загора и държавните институции, за да се намери устойчиво решение за опазване, адаптиране и функционално използване на обекта – уникален не само за България, но и за света.

Проектът "AR.C.H.ETICS" обединява осем европейски града, изправени пред сходни предизвикателства, свързани със сложно и противоречиво историческо наследство. Неговата мисия е съхранение, социализация и устойчиво развитие на културни обекти, белязани от миналото, но носещи потенциал за бъдещето.