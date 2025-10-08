Геоморфолог: Според всички планове в „Елените“ има река

Ако това е река, е в ресора на министъра на околната среда и водите. Ако е суходолие – няма да използвам думата „дере", защото тя е народна – тогава отговорността е в ресора на министъра на земеделието. Тоест екоминистърът според мен се опита да прехвърли топката към друго министерство, може би паникьосан от ситуацията, която се разви, и да отнеме отговорността от себе си. Това коментира геоморфологът доц. д-р Ахинора Балтакова.

Думите й идват по повод дискусията река или дере има в Елените.

„Според всички планове, които си направих труда да видя, това е река. Според кадастъра това е река в урбанизирана територия. Според мен е и объркване, и прехвърляне на отговорност", допълни тя пред bTV.

По думите ѝ проблемът е свързан с това, че водите в България се управляват от твърде много институции.

„Това сполучливо се използва от недобросъвестни инвеститори. Съвсем отговорно твърдя, че в случая с Елените имаме недобросъвестност. Имаме скланяне дори към престъпление. Винаги трябва да си зададем въпроса кой печели от всичко това", заяви доц. д-р Ахинора Балтакова.

„Ние не може почти нищо да направим срещу силата на природата. Всякакви инструменти, с които разполагаме, са мимолетни спрямо силата ѝ. Един ден тя ще ни връхлети и това наблюдаваме в случая", смята тя.

„Ако би следвало строителството да бъде в синхрон с даденостите, които са там, изобщо не би трябвало да има в долината строителство", каза още геоморфологът.

По думите ѝ случилото се в Елените може да се случи навсякъде у нас, защото има много уязвими територии.

„Цялото Черноморие е почти застроено. Пълно е с „апетитни хапки", които подлежат на инвеститорски интерес. От 2017 г. насам тече масово застрояване на всички плажни ивици в България", посочи доц. д-р Ахинора Балтакова.