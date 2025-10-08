Предлагат забрана президентът да участва в политика 2 г. след мандата си заради Румен Радев

Забрана на президента да влезе в политика предлага лидерът на СДС - коалиционният партньор на ГЕРБ, Румен Христов. Идеята му е дошла заради действията на сегашния държавен глава Румен Радев.

„Президентът е фокусиран е върху това какво ще се случи, след като му изтече мандата. Разбира се, че той може да бъде и трябва да бъде коректив. Това му го дава като право и Конституцията в неговите правомощия. Но той е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и политическата дейност в страната и пропуска да върши част от своите задължения, според мен", коментира депутатът.

И обяви, че има идея за въвеждането на законов „период на охлаждане" – забрана държавният глава да се занимава с политика година и половина - две след напускането на поста.

„В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия," обясни Христов.

Той отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев за евентуална политическа кариера: „Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект."

Христов изключи възможността от предсрочни избори, като заяви, че това няма да промени съотношението на силите в парламента. „Ще загубим пари и време. Правителството трябва да продължи, за да влезем в еврозоната," подчерта той.

Относно разговора между Бойко Борисов и сина на американския президент, Христов коментира: "Аз нямам никакво съмнение, че е било в посока благото на държавата."

„Природата показва, че с нея шега не бива," така лидерът на СДС Румен Христов коментира бедствието по Южното Черноморие. По думите му щетите са резултат от комбинация между силни валежи и човешка алчност. „Да застроим всеки квадратен метър близо до морето – това доведе до щети и човешки жертви," каза той пред БНТ.

Христов настоя за по-строг контрол и отговорност на институциите: „От Басейнова дирекция казаха, че е имало сигнали, но не е реагирано. Ако се установят виновни, трябва да бъдат наказани."