СОС гласува спешно 9 млн. лв. за техника на "Софекострой"

9 млн. лв. за закупуване на техника за общинското дружество "Софекострой", което в момента чисти "Красна поляна" ще гласува на сесията утре Столичният общински съвет.

Докладът е вкаран по спешност, след като на излушването на зам.-кмета на столицата по екология Надежда Бобчева от екокомисията във вторник стана ясно, че общината може да възложи почистването на районите "Люлин" и "Красно село" на "Софекострой". Това вероятно ще стане с ин хаус процедура, след като бъде прекратен търга за зоната, в който влизат двата района, който е част от мегапоръчката за чистенето на София за следващите 5 г. На заседанието на екокомисията стана ясно, че общинското дружество може да поеме чистенето на двата района, ако му бъде закупена нужната техника, тъй като в момента разполага с камиони, които дори не са достатъчни за "Красна поляна".

В доклада, внесен от кмета на София Васил Терзиев, се посочва, че дружеството не е получавало техника през последните 7 г. с едно изключение през 2024 г. на 5 машини за миене и зимно почистване, които са частично оборудвани. Поради физическата амортизация на наличната техника дружеството често изпада в ситуация на аварийни ремонти, което затруднява изпълнението на сключените договори не само с общината, но и повишава разходите за основната дейности, пише в доклада.

Техниката, която ще бъде закупена включва: 10 големи специализирани сметосъбиращи автомобили, 4 - по-малки, автометачна машина за зимно почистване, още 9 автометачни машини с различен обем, 4 машини тип "прахосмукачка" за метене на тротоари и 2 - за листа, 10 ръчноводими метачни машини, 10 специализирани камиона с кран за извозване на едрогабаритни отпадъци, 5 машини за обслужване на улични кошчета, 1 автомобил с вакуумно засмукване за чистене на шахти и 1 за миене и дезинфекция на кофи. Ще се купуват и 10 малагобаритни автомобила за зимно почистване и 19 снегорина, които през лятото ще могат да се преоборудват като цистерни за миене на улици, 3 самосвала, 25 контейнера, машина за миене на подлези, други - за почистване на мантинели и на пътни знаци и др.

И днес кризисната организация в "Люлин" и "Красно село" продължава. Общината увеличава техническия ресурс на терен и получава подкрепа от големи доброволчески организации - Gorata.bg и "Капачки за бъдеще", както и от съседни общини

От днес в двата района работят 12 камиона, включени са и 2 сметосъбирачки, а до утре ще пристигнат и петте камиона от общините Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище. Със сметоизвозването в двата района са ангажирани 50 работници от Столичното предприятие за третиране на отпадъци, съобщиха от общината.

Освен това във вторник Столичният инспекторат е наложил 9 глоби за неправомерно изхвърляне на отпадъци, включително на търговски обекти и превозни средства, хванати с необичайни количества боклук, подчераха от общината.