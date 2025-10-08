Очевидец на фаталното рали във Варна: Не ни беше забранено да сме до мантинелата

Преди фаталния инцидент във Варна на 5 октомври, при който рали автомобил се вряза в публиката, уби човек и рани тежко жена, маршалите не са забранили изрично на зрителите да присъстват зад мантинелата на завоя.

Това каза очевидец на случилото се пред NOVA.

След инцидента бяха ранени четирима, а младата жена е в тежко състояние и с ампутиран крак. В първия ден след трагедията организаторите заявиха, че са били предприети всички необходими мерки и публиката, която не би трябвало да е там, вероятно е дошла откъм гората.

Кадри от тренировка в събота обаче показаха, че още тогава по маршрута е имало зрители.

Виктор Минчев е очевидец на трагедията. Toй разказа от първо лице, че е бил в горната част на завоя, където започва правата отсечка. "Да стоим там не беше забранено, нямаше табелка за това. Попитахме маршала можем ли да останем и той отвърна утвърдително, но уточни, че трябва да се позиционираме по-нагоре зад мантинелата, защото има лек скат. След тренировките в събота обаче разбрах, че е имало уговорка между хора, които да стоят на завоя и на другия ден", разказа Виктор.

По думите му след края на първия манш, пред погледите на наблюдаващите маршали, хора са дошли от долната страна на трасето. "В началото и в края на завоя има разположени маршали. Нямаше адекватна реакция от тяхна страна, не знаеха какво става по време на инцидента. Трябваше да вдигнат червен флаг и веднага да прекратят състезанието. В онзи момент изчакахме няколко секунди и всички зад мантинелите се втурнахме да помагаме, не знаехме дали колите вече са спрени. Група от хора крещяха по маршалите да викат линейки и пожарни. Още на място момичето лежеше безпомощно и беше с ампутиран крак", спомня си очевидецът.