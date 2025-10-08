ДБ: Държавата дължи много отговори за боклука на София

В началото на пленарния ден съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов напомни, че искат информация за запалените камиони за боклук на турската фирма, която трябваше да чисти 6-ти район в София. "Министър Митов отговори, че това било намеса в работата на съдебната власт и на прокуратурата. Нищо подобно. При дела от висок обществен интерес управляващите могат и трябва да изискат информация и да поискат разрешение от прокуратурата тя да бъде оповестена", настоя той. Според него само така ще се разсеят съмненията, че "се слага чадър върху Таки".

"Държавата дължи много отговори, включително министър Манол Генов защо е отнел разрешението на друга фирма, която е кандидатствала, софиянци и общината няма да се предадат на мутрите и ще отвоюват София", каза депутатът. И добави, че "цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София".

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев също смята, че държавата не помага за боклука в София.