ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото отстъпва леко спрямо долара

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21454590 www.24chasa.bg

ДБ: Държавата дължи много отговори за боклука на София

Павлета Давидова

[email protected]

828
Лидерите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев Снимка: Юлиян Савчев

В началото на пленарния ден съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов напомни, че искат информация за запалените камиони за боклук на турската фирма, която трябваше да чисти 6-ти район в София.  "Министър Митов отговори, че това било намеса в работата на съдебната власт и на прокуратурата. Нищо подобно. При дела от висок обществен интерес управляващите могат и трябва да изискат информация и да поискат разрешение от прокуратурата тя да бъде оповестена", настоя той. Според него само така ще се разсеят съмненията, че "се слага чадър върху Таки".

"Държавата дължи много отговори, включително министър Манол Генов защо е отнел разрешението на друга фирма, която е кандидатствала, софиянци и общината няма да се предадат на мутрите и ще отвоюват София", каза депутатът.  И добави, че "цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София".

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев също смята, че държавата не помага за боклука в София.                                                                                                                                                                   

Лидерите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание