Доброволци изнасят боклуците от столичния кв. „Лагера“ (Снимки, видео)

Кризата с боклука в София обедини жители на столичния кв. „Лагера" в каузата да почистят заедно квартала си. Доброволци взеха големи чували, сложиха ръкавици и се заеха с почистването на боклуците, които са се насъбрали около кофите за смет.

Групи доброволци се събраха и в столичните квартали "Люлин" и " Красно село".

До кризата с боклука се стигна, след като изтече договорът на досегашната фирма, а на обявения конкурс остана само един кандидат, който предлага двойна цена. От Столична община призоваха жителите на засегнатите райони да събират отпадъците си разделно и да ги изхвърлят в цветните контейнери, които не са засегнати от кризата