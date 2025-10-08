Зам.-шефката на СОС: Изведнъж изникнаха едрогабаритни отпадъци, възможен е саботаж

Едрогабаритните отпадъци изведнъж изникнаха в голяма част от точно тези два района. Изведнъж хората решиха да си почистят мазетата и таваните. Изведнъж се разпръснаха боклуци от тези, които са за цветните контейнери и тези за дрехи. Това показва, че може да има саботажни дейности. Това заяви Бонка Василева, зам.-председател на СОС и общински съветник от ПП-ДБ.

"Сметопочистването в районите „Красно село" и „Люлин" се движи над 40%. Имало е части в тези райони, които се обслужват по два пъти. Има забавяне, има проблемни точки", добави тя.

„Откъде дойде проблемът и какво е решението – това очакват да чуят хората. Когато се пусна този мегаконкурс, беше предначертано, че когато 100% дадеш почистването на града на външни изпълнители, рискуваш да изпаднеш в тази ситуация", каза от своя страна пред bTV Карлос Контрера, общински съветник от "ВМРО – Българско национално движение".

„На 20 май тази година – още преди обявяване на поръчката, предупредих, че има такъв риск. Предложението на ВМРО беше много ясно – 40-50% от сметосъбирането да бъде към общинското дружество. За целта трябваше да му изградим капацитет 2024 и 2025 г., а това не се случи", каза Контрера.

„Това са абсолютни глупости. Концепцията на ПП-ДБ беше да се пусне реален търг. Проблемите идват от четири запалени камиона. От това, че един лиценз на фирма участник се отне, без да се информира тази фирма", контрира Бонка Василева.

„В момента вие се оплаквате от резултата на правилата, които вие написахте и го докарахте дотам да няма кой да чисти", отговори Карлос Контрера.

„Ние имахме желанието и направихме договорите да са с новите правила – с много повече техника, с много повече възможности общината да наказва недобросъвестни изпълнители, които са взели поръчките. Направихме проучване какви трябва да са новите камиони", обясни общинският съветник от ПП-ДБ.

„Цената скочи, защото имаше две турски фирми. Едната даде цена под нашата прогнозна. Това означава, че сметките ни са правилни. Камионите изгориха в другата фирма", обясни още Василева.