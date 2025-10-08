ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото отстъпва леко спрямо долара

Пръскат срещу боровата процесионка в зоопарка в Стара Загора

Цели борови масиви на различни места в Родопите са нападнати от борова процесионка. Снимка: Радко Паунов

В зоопарка в Стара Загора ще бъде извършена ежегодна профилактична обработка на дървесната растителност срещу боровата процесионка. По тази причина работното време за посетители ще бъде до 17:00 часа. Това съобщават на официалния сайт на зоопарка.

Дейността е част от регулярната поддръжка на територията на зоологическата градина и цели опазване на растителността и поддържане на благоприятни условия за животните и посетителит, предава БТА.

„Мярката е планирана и необходима, за да осигурим доброто състояние на средата в зоопарка. Благодарим за разбирането", каза д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка в Стара Загора.

В четвъртък, 9 октомври, зоопаркът ще работи със стандартно работно време – от 8:30 до 19:00 часа.

БТА припомня, че през септември започна пръскането срещу боровата процесионка в парк "Митрополит Методий Кусев" в Стара Загора.

Цели борови масиви на различни места в Родопите са нападнати от борова процесионка.

