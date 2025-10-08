ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото отстъпва леко спрямо долара

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21454692 www.24chasa.bg

Условна присъда договори водач, блъснал и счупил ръката на жена в Пловдив

Никола Михайлов

[email protected]

1056
Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

Инцидентът станал на пешеходна пътека

4 месеца условно договори водач, счупил ръката на пешеходка при произшествие в пловдивския квартал "Кючук Париж". Изпитателният срок на присъдата му е 3-годишен. Трябва да плати и 2042,66 лв. разноски по делото. 

По обяд на 21 януари м.г. жената пресичала на пешеходна пътека в Кючука, когато я ударил лек автомобил "Пежо" с 59-годишен водач. След подаден сигнал на телефон 112, тя е била откарана в болница, а след това освободена за домашно лечение. Установено е, че е причинена средна телесна повреда. 

Изправен пред Районния съд в Пловдив, шофьорът е признал вина и е сключил споразумение с прокуратурата. Решението, с което то е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание