Условна присъда договори водач, блъснал и счупил ръката на жена в Пловдив

Инцидентът станал на пешеходна пътека

4 месеца условно договори водач, счупил ръката на пешеходка при произшествие в пловдивския квартал "Кючук Париж". Изпитателният срок на присъдата му е 3-годишен. Трябва да плати и 2042,66 лв. разноски по делото.

По обяд на 21 януари м.г. жената пресичала на пешеходна пътека в Кючука, когато я ударил лек автомобил "Пежо" с 59-годишен водач. След подаден сигнал на телефон 112, тя е била откарана в болница, а след това освободена за домашно лечение. Установено е, че е причинена средна телесна повреда.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, шофьорът е признал вина и е сключил споразумение с прокуратурата. Решението, с което то е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.