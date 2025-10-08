Бойко Борисов: Кметът Терзиев да дойде в парламента, каквото иска, ще му гласуваме

- Подавам ръка, защото софиянци не са виновни за игричките, които се играят, каза лидерът на ГЕРБ
- Нарече глупост идеята на Румен Христов от СДС президентът да не може да се занимава с политика 2 г. след края на мандата си
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност на помогне на столичния кмет Васил Терзиев за кризата с боклука, стига той да дойде в парламента и да отправи конкретни искания.
"Като бях кмет ми затвориха сметището в Суходол, с протести. След това премиерът Станишев прибра кофите за боклука от София. Тогава аз се опълчих победих, и София години наред бе най-чистата столица", напомни опита си като кмет той. Борисов нападна Терзиев, че "счита, че да си кмет е даденост по наследство - дядо ти като е шеф на военното контраразнузнаване , всичко ти се полага".
"Няма да се спирам на грешките на Терзиев. Още като "Спаси София" и Борис Бонев напуснаха ПП-ДБ разбрах, че нещо локално се готви, разбрах, като почнаха да им бягат кметове и общински съветници. И обвинения на Бонев бяха за несправяне с работата. Сега, ако трябва днес този "герой" да го притесняваме, за кое не е свършил, би било грешка", обясни Борисов.
"Предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия, или през неговите депутат тук за извънреден закон - бедствия, околна среда, природа, екология...Каквото иска. Да му гласуваме без обществена поръчка да купи камиони да назначи хора, да се справи с проблема", заяви лидерът на ГЕРБ.
И ще има 66 депутати "за", ако иска да свърши работа и нещо му пречи. 66 депутати има в зала. Днес да го внесе - мобилизация, национализация, каквото иска, но да дойде с решение и да каже, че така ще изчисти боклука", настоя той.
"Да идва с решение - 100-200 млн., без обществена поръчка, днес да идва. Не да приказва само", каза депутатът от ГЕРБ. Борисов обясни: Подавам ръка, защото софиянци не са виновни за игричките, които се играят.
След трагедията в Елените, Борисов настоя отговорните институции да проверяват и "всеки, който е виновен да го прибират". "Ако са застроени дерета - да се събаря. Щом са посочени конкретни обекти, да ги събарят още днес. Стига само с приказки", настоя бившият премиер.
На въпрос за срещата с Тръмп - Младши, той обясни, че няма какво да каже. Било частна среща с дете на негов приятел. "Един неформален обяд, от който не излезе нищо, освен да споделяме кой какво е преживял през времето, в което не сме се виждали с баща му. Ако е имало какво да ви кажа, щях", каза Борисов. Не е ставало въпрос за Делян Пеевски, а за това, което било причинено на Борисов по същото време, на което е причинявано и на Доналд Тръмп - "арести, незаконно извличане от вкъщи, през това време радост и шампанско в МС". Борисов честити рождения ден на Лена Бориславова от ПП като й пожела "да е жива и здрава"
На въпрос опитва ли се да извади Владислав Горанов от списъка "Магнитски", той каза: Опитвам се с всички сили, защото знам, че не е виновен.
Борисов коментира и идеята на коалиционния му партньор, председателя на СДС Румен Христов, който иска президентът да получи забрана за политическа дейност до 2 г. след прекратяването на мандата му. На въпрос дали това е и позицията на ГЕРБ, Борисов се разсмя. "Това е глупост. Не само не е позиция глупост е. Виждам повторение на историята, винаги е по-гротескно. Навремето правиха закон, който е кмет да не може да е лидер на партия. Правеха го, за да не мога аз да стана и да направя ГЕРБ. И какво се случи - обратното. Предполагам и Румен Христов нещо такова си е мислил, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой. Много го уважавам, но когато подобно нещо се говори, би трябвало да се гласува не само дали мислим, а дали би трябвало да каже такова нещо. Защото възникват въпроси", заяви той.