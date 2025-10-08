Бойко Борисов: Кметът Терзиев да дойде в парламента, каквото иска, ще му гласуваме

Подавам ръка, защото софиянци не са виновни за игричките, които се играят, каза лидерът на ГЕРБ

Нарече глупост идеята на Румен Христов от СДС президентът да не може да се занимава с политика 2 г. след края на мандата си

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви готовност на помогне на столичния кмет Васил Терзиев за кризата с боклука, стига той да дойде в парламента и да отправи конкретни искания.

"Като бях кмет ми затвориха сметището в Суходол, с протести. След това премиерът Станишев прибра кофите за боклука от София. Тогава аз се опълчих победих, и София години наред бе най-чистата столица", напомни опита си като кмет той. Борисов нападна Терзиев, че "счита, че да си кмет е даденост по наследство - дядо ти като е шеф на военното контраразнузнаване , всичко ти се полага".

"Няма да се спирам на грешките на Терзиев. Още като "Спаси София" и Борис Бонев напуснаха ПП-ДБ разбрах, че нещо локално се готви, разбрах, като почнаха да им бягат кметове и общински съветници. И обвинения на Бонев бяха за несправяне с работата. Сега, ако трябва днес този "герой" да го притесняваме, за кое не е свършил, би било грешка", обясни Борисов.

"Предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия, или през неговите депутат тук за извънреден закон - бедствия, околна среда, природа, екология...Каквото иска. Да му гласуваме без обществена поръчка да купи камиони да назначи хора, да се справи с проблема", заяви лидерът на ГЕРБ.

И ще има 66 депутати "за", ако иска да свърши работа и нещо му пречи. 66 депутати има в зала. Днес да го внесе - мобилизация, национализация, каквото иска, но да дойде с решение и да каже, че така ще изчисти боклука", настоя той.

"Да идва с решение - 100-200 млн., без обществена поръчка, днес да идва. Не да приказва само", каза депутатът от ГЕРБ. Борисов обясни: Подавам ръка, защото софиянци не са виновни за игричките, които се играят.

След трагедията в Елените, Борисов настоя отговорните институции да проверяват и "всеки, който е виновен да го прибират". "Ако са застроени дерета - да се събаря. Щом са посочени конкретни обекти, да ги събарят още днес. Стига само с приказки", настоя бившият премиер.

На въпрос за срещата с Тръмп - Младши, той обясни, че няма какво да каже. Било частна среща с дете на негов приятел. "Един неформален обяд, от който не излезе нищо, освен да споделяме кой какво е преживял през времето, в което не сме се виждали с баща му. Ако е имало какво да ви кажа, щях", каза Борисов. Не е ставало въпрос за Делян Пеевски, а за това, което било причинено на Борисов по същото време, на което е причинявано и на Доналд Тръмп - "арести, незаконно извличане от вкъщи, през това време радост и шампанско в МС". Борисов честити рождения ден на Лена Бориславова от ПП като й пожела "да е жива и здрава"

На въпрос опитва ли се да извади Владислав Горанов от списъка "Магнитски", той каза: Опитвам се с всички сили, защото знам, че не е виновен.

Борисов коментира и идеята на коалиционния му партньор, председателя на СДС Румен Христов, който иска президентът да получи забрана за политическа дейност до 2 г. след прекратяването на мандата му. На въпрос дали това е и позицията на ГЕРБ, Борисов се разсмя. "Това е глупост. Не само не е позиция глупост е. Виждам повторение на историята, винаги е по-гротескно. Навремето правиха закон, който е кмет да не може да е лидер на партия. Правеха го, за да не мога аз да стана и да направя ГЕРБ. И какво се случи - обратното. Предполагам и Румен Христов нещо такова си е мислил, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой. Много го уважавам, но когато подобно нещо се говори, би трябвало да се гласува не само дали мислим, а дали би трябвало да каже такова нещо. Защото възникват въпроси", заяви той.