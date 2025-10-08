ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Здравните власти ще предпишат дезинфекция на "Люлин" и "Красно село" заради кризата с боклука

Ангел Кунчев КАДЪР: NOVA NEWS

Ще предпишем дезинфекция на районите, засегнати от кризата с боклука, ако ситуацията продължи, обяви държавният здравен инспектор Ангел Кунчев. На база на досегашния ни опит възможно най-рано ще дадем указания какво да се прави, допълни той.

Вчера доц. Кунчев е имал разговор с РЗИ, те вече пускат предписания към общината за възможно най-бързото преместване на събрания боклук. Виждаме, че има места, на които се получава задържане и ако продължи повече от 3-4 дни, задължително ще има дезинфекция, обясни той пред Нова нюз. За щастие температурите не са високи, вметна специалистът.  Но въпреки това се създават определени рискове за общественото здраве.

Освен дезинфекция трябва да се извърши и дератизация - обработка срещу гризачи, обясни д-р Кунчев. 

По същия начин ще се процедури и в наводнените райони по морето, там е пратено много подробно писмо до всички регионални здравни инспекции. Преки рискове за здравето на хората няма, ситуацията вече е под контрол, защото колкото и тежки да бяха наводненията, са точкови, разясни главният държавен здравен инспектор. Подготвя се дезинфекция, проверява се за микроорганизими питейната вода.

Хората да не ползват буркани от мазетата, които замърсената вода е заляла - всичко да се изхвърли, призова д-р Кунчев.

