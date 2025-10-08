Делян Пеевски против забрана президента да си прави партия: Румен да излиза на терен

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е против забрана президентът да си прави партия след края на мандата му. Тази идея лансира сутринта лидерът на СДС Румен Христов, като той предложи да се въведе "период на охлаждане" - година, година и половина след края на президентския мандат, в който вече бившият държавен глава да няма право да си прави политически проект.

"Твърдо ще бъда против това. Румен да излиза, да си прави партията с Копринката, Узунов, с всички търгаши и всички пари, които заграби през последните пет години. Искам го на терена. Ще бъда против да не си направи партията", каза Пеевски.