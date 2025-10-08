Васил Терзиев: Благодаря на всички, които помагат. Най-важното е да няма преливащи кофи

Искам да кажа само едно огромно благодаря на всички доброволци, доброволчески организации и фирми, които помагат. С всеки ден обстановката става все по-нормална. Гледките от тези дни няма да ги има. Това каза през журналисти кметът на София Васил Терзиев по повод кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

Едно голямо благодаря, че ми давате увереност, че сме общество, просто трябва да го събудим, добави кметът. Той посочи, че най-важната първа стъпка е с няма преливащи кофи и хората да не се притесняват здравето си.

Терзиев направи изказването си преди форум, посветен на противодействието на престъпленията, свързани с отпадъците, и гарантиране на екологичната и обществената сигурност в градска среда.

София има системен проблем със сметосъбирането, каза пред форума Терзиев.

Това не е просто битка на чистотата, а сблъсък с модели, които рекетират гражданите, посочи той. И проблемът е дългогодишен. Столичният кмет разказа за палежа на техника на участник в търга - турският консорциум, който след това се оттегли от кандидатстването да чисти "Люлин", и отнет лиценз на друг кандидат. "Общината е принудена да избира между капитулация и битка. Избираме битката", обяви Терзиев.

"Ние като община не можем да се справим сами. Нуждаем се от държава, която да ни бъде партньор. За нас най-лесно би било да се скрием и да подпишем договора. Но всеки от нас трябва да направи избор дали да си затвори очите или да кажем "Стига". Избрахме да кажем стига", продължи кметът.

Това не е моя лична битка, аз не съм героят. Видях как гражданите се самоорганизират. Хората не искат да плащат данък корупция, те са героите, посочи той. Подчерта, че е получил помощ и от други общини.

"Няма да превърна софиянци в заложници на престъпни интереси. Ще продължа да правя този избор всеки ден. Ще търся съюзници сред всички и ще давам отчет за всяка стъпка", завърши речта си Васил Терзиев.

А правосъдният министър Георги Георгиев посочи, че за да има ефективно противодействие на престъпленията, свързани с опазване от на околната среда и превоза на боклук, е нужна адекватна законодателна рамка и нейното прилагане. Това значи ясно разписване на задълженията на всеки от отговорните лица, посочи министърът.

Управлението с нуждае от конкретика, не само патетика. Тя трябва да има и стъпки. Позицията ни е за пълно съдействие за справяне с кризата като се изработи адекватно решение, заяви министърът.

И коригира кмета - ако в София е имало години бездействие по отношение на боклука, е нямало да има действащи договори до преди дни на адекватни цени.

Това не е първият път, в който София има криза с отпадъците. Време е да запретнем ръкави и да решим проблемите, за които гражданите са ни избрали, завърши речта си правосъдният министър.