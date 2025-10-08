ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити при украински удар в Белгородска об...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21455043 www.24chasa.bg

Хванаха пияна норвежка зад волана в Кюстендил

Тони Маскръчка

1528
Дрегер. СНИМКА: Архив

Солидно почерпена норвежка е била хваната да шофира по улиците в Кюстендил. 45-годишна водачка на лек автомобил „Фолксваген" е задържана вчера от кюстендилски полицаи за управление на МПС след употреба на алкохол.

Пътните полицаи извършили проверката на ул. „Булаир" в града. На водачката - норвежка гражданка, постоянно пребиваваща в страната, е направен тест за употреба на алкохол с техническо средство. Резултатът е 2.83 промила алкохол в издишания въздух. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.

Дрегер. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание