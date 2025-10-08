Хванаха пияна норвежка зад волана в Кюстендил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Солидно почерпена норвежка е била хваната да шофира по улиците в Кюстендил. 45-годишна водачка на лек автомобил „Фолксваген" е задържана вчера от кюстендилски полицаи за управление на МПС след употреба на алкохол.

Пътните полицаи извършили проверката на ул. „Булаир" в града. На водачката - норвежка гражданка, постоянно пребиваваща в страната, е направен тест за употреба на алкохол с техническо средство. Резултатът е 2.83 промила алкохол в издишания въздух. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.