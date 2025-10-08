След обилните валежи от дъжд ситуацията в Монтанско е нормална

След обилните валежи от дъжд в последното денонощие ситуацията в Монтанско е нормална, съобщава областният управител на Монтана Калин Хайтов.

Във всички селища на региона има ток и вода, придвижването по пътищата е нормално, предава БТА.

Язовирите в региона имат много свободен обем и поемат дъждовните води, има запас да бъдат поети още големи количества. В язовир "Огоста" край Монтана, който е вторият по големина у нас язовир след „Искър", в момента има 162,9 милиона кубически метра вода, при максимално възможен обем от 506 млн. куб.м. При обилните дъждове и снеговалежа в края на миналата седмица язовирът пое всичката вода, идваща от склоновете на Стара планина чрез няколко реки и покачи нивото си само с един сантиметър, каза областният управител.

В питейния язовир „Среченска бара", който се намира в подножието на Стара планина в община Вършец, в момента са събрани 11,6 млн. куб. м вода при максимално възможен обем от 15,5 млн. куб. м. В последните дни притокът на вода надвишава разхода двойно. Наличното количество гарантира водоподаването в следващите месеци към областните градове Монтана и Враца и към още двадесетина селища от двата региона, които се водоснабдяват от язовира, уточни Хайтов.

От Хидрометеорологичната обсерватория в Монтана съобщиха за БТА, че в последното денонощие в региона са паднали значителни валежи от дъжд, като най-голямо количество е измерено в курортния град Вършец – 34,8 литра на квадратен метър. В Чипровци дъждът е 29 л/кв.м, в село Лехчево, община Бойчиновци – 29л/кв.м, в село Замфирово, община Берковица – 28 л/кв.м, в село Говежда, община Георги Дамяново – 26,8 л/кв.м, в Берковица и Вълчедръм – по 26 л/кв.м, в Монтана – 24,9 л/кв.м и т.н. Прогнозата за днес е да продължи да вали дъжд, а утре сутрин да започне постепенно спиране на валежите и покачване на температурите, като тази тенденция ще продължи до края на седмицата, уточниха метеоролозите.