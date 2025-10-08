Общината ще строи мобилни жилища за роми от "Захарна фабрика" и "Модерно предградие"

Ще имат право да ги ползват до 12 месеца

Столичната община ще строи мобилни жилища за временно настаняване на ромите от "Захарна фабрика", чийто постройки бяха съборени през април. Такива жилища ще се предоставят и на хора от квартал "Модерно предградие", чийто незаконни постройки са изградени върху терен, предвиден за модернизация на жп линията София - Драгоман. Срокът за настаняване в тях ще е до 12 месеца.

Те ще бъдат изградени с безвъзмездни средства от Банката за развитие на Съвета на Европа. Финансовата помощ ще е в размер на 545 000 евро. Проектът ще даде възможност за осигуряване на спешно временно настаняване чрез мобилни жилищни единици, както u разработка на план за дългосрочни жилищни решения. Стратегическата цел е създаване на устойчив модел за жилищна подкрепа с гражданско участие и съдействие на широка палитра от национални и международни партньори. В проекта ще участва и фондация „Роми за демокрация", която ще бъде граждански посредник и представител на потенциалните бенефициенти, улесняващ комуникацията и медиацията между институциите, партньорите и членовете на уязвимите общности, пише в доклад до Столичния общински съвет, внесен от кмета на София Васил Терзиев.

В него се напомня, че на 15 април тази година в квартал „Захарна фабрика" бе извършено премахване на незаконни, опасни за живота и здравето на обитателите си постройки. На голяма част от живущите е осигурен временен подслон в Център за временно настаняване.

В квартал „Модерно предградие" пък предстои реализация на мащабен инфраструктурен проект - модернизация на железопътната линия София-Драгоман, която преминава през район „Връбница". В проекта е предвиден трети коловоз (при съществуващи към момента два), за изпълнението на който ще бъде обхваната широка зона, засягаща поредица обитавани сгради. Голям брой от тях са построени неправомерно на терен, който е държавна собственост и се очаква да бъдат премахнати. Голяма част от обитателите им са социално и икономически уязвими, включително деца и граждани в неравностойно положение, които не са в състояние да решат дългосрочно жилищните си потребности, пише в доклада.

Мобилните жилища ще бъдат поставени на терен, който е публична общинска собственост и се намира на бул "Ломско шосе" в район "Връбница". В доклада, който СОС ще разгледа на сесията утре, не се посочва колко мобилни жилища ще бъдат изградени.