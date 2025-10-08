До 38 литра на кв.м. е падналият дъжд в Хасковска област за последното денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 11 до 38 литра на квадратен метър е падналият през последното денонощие дъжд в Хасковска област, казаха дежурните от местната хидрометеорологична обсерватория. Най-много - 38 литра на квадрат, е бил валежът в харманлийското село Орешец, предава БТА.

В областния център Хасково са се излели 18,2 литра на квадрат, а във втория по големина град в региона - Димитровград - 22 литра на квадрат. Най-малкото количество е отчетено в Минерални бани - 11 литра на квадрат.

През предходното денонощие най-обилен бе валежът в Минерални бани - 36,7 литра на квадрат. При първите по-сериозни валежи в края на миналата седмица дъждът достигна сумарно в два дни 106,7 литра в село Царева поляна, община Стамболово.

За момента няма съобщения за наводнения или тежки ситуации в региона заради валежите.