Премиерът Желязков към министрите: Не искам оправдания, а решения

Моят призив е да не се поддавате на колективни и личностни провокации и да вършите работата си професионално. Наследените проблеми не могат да бъдат оправдания, защото кабинетът е в политическата си зрялост. Не искам оправдания, а решения, правилна комуникация и висока степен на отговорност и отчетност.

В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които целят нестабилност. Ако в политически и партиен аспект това е оправдано, то с оглед интересите на обществото, запазването на стабилност и справянето с реалните проблеми, е от изключителна важност.

Той подчерта, че правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура и изпълнение на целите. Показателни са навременните реакции във всяка една ситуация от обществен и природен аспект.

Желязков специално благодари на вътрешния министър Даниел Митов за реакцията му след потопа в Елените и Царево и изказа съболезнования на близките на загиналите и на дългогодишния служител на "Гранична полиция" Стефан Иванов.