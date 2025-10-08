ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити при украински удар в Белгородска об...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21455214 www.24chasa.bg

Премиерът Желязков към министрите: Не искам оправдания, а решения

2684
Росен Желязков Снимка: Николай Литов

Моят призив е да не се поддавате на колективни и личностни провокации и да вършите работата си професионално. Наследените проблеми не могат да бъдат оправдания, защото кабинетът е в политическата си зрялост. Не искам оправдания,  а решения, правилна комуникация и висока степен на отговорност и отчетност.

В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които целят нестабилност. Ако в политически и партиен аспект това е оправдано, то с оглед интересите на обществото, запазването на стабилност и справянето с реалните проблеми, е от изключителна важност.

Той подчерта, че правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура и изпълнение на целите. Показателни са навременните реакции във всяка една ситуация от обществен и природен аспект.

Желязков специално благодари на вътрешния министър Даниел Митов за реакцията му след потопа в Елените и Царево и изказа съболезнования на близките на загиналите и на дългогодишния служител на "Гранична полиция" Стефан Иванов. 

Росен Желязков Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Росен Желязков Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Росен Желязков Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов
Снимка: Николай Литов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание