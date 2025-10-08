Забраниха да се пие водата в хасковското село Козлец

Регионалната здравната инспекция в Хасково наложи ограничение върху водата за питейни нужди в село Козлец, община Минерални бани, заради влошени радиологични показатели, съобщиха от инспекцията.

Въз основа на получените от изпитвания резултати е изчислена параметрична стойност на индикативна доза 0,109 милисиверта при определена параметрична стойност 0,1 милисиверта, с което питейната вода от Зона за водовземане "Козлец" е в гранични стойности и не съответства на изискванията на Наредба №9 на здравното министерство за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, предава БТА.

РЗИ е връчила предписание на водния оператор, който трябва да организира снабдяването с чиста вода от цистерни или водоноски. Уведомено е и населението, и компетентните институции.

Последната наложена от здравните власти рестрикция в региона бе в началото на септември, когато РЗИ удължи действието на предписанието си вода от две зони в областния център Хасково и близки села да не се използва за питейно-битови цели. Причината тогава бе завишена стойност по показателите "естествен уран" и "алфа-активност".