Костадин Костадинов: Глупост е да ограничаваме президента, това е лустрация

Според "Възраждане" сметоизвозването трябва да е общинско

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се обяви категорично против идеята на Румен Христов от СДС президентът да няма право да се занимава с политика до 2 г. след прекратяването на мандата му.

"Тези хора с глупостта си надминават всички граници, с което доказват аксиомата на Айнщайн, че само 2 неща са безкрайни - Вселената и глупостта. Но той казва - за вселената не съм сигурен. Как точно ще ограничиш един човек? Това да не е като с договорите, които забраняват на софтуерните специалисти да говорят какво са работили? Или пък да е от тайните служби? Това е политик. не може да спреш политика да се занимава с политика! Това се нарича лустрация", настоя Костадинов.

Той коментира и трагедията в Елените като припомни, че подобен казус е имало и през 2014 г. в Аспарухово. "Имаше комисия в общинския съвет, разбрахме кои са виновниците за смъртта на 12 от 14-те жертви. Те бяха в сграда, която бе незаконно построена, но общината не бе направила нищо за премахването й. Изпратихме сигнал до прокуратурата и нищо не последва. Така ще стане и сега", заяви Костадинов. Според него "държавата е заложник на няколко мафиотски групи".

"В една държава, която е в "А" отбора на богатите държави, подобно нещо като кризата с боклука не трябва да се случва, защото са потърпевши всички жители и гости на столицата. Това не е нещо безпрецедентно за държавите от ЕС, но е характерно за държави с много силно присъствие на мафията. Имаше такава криза и в Неапол и италианското правителство проведе специална операция, за да се справи с нея. Кой ще поеме отговорност за това, което се случва? Въпросът трябва да се реши кардинално, а не община по община", коментира той кризата с боклука в два столични района. Според него всеки, който твърди, че държавата е лош стопанин е лош политик, защото "държавата е той". Единственият изход според "Възраждане" е сметоизвозването да е под шапката на всяка община.

Васил Терзиев не е адекватен кмет, той не се справя, настоя Костадинов.