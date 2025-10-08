ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сигнали за паднали дървета от силния вятър и дъжд в Сливен

912
Паднало дърво. Снимка Архив

Пет сигнала за паднали дървета вследствие на силния вятър и дъжд са отработили екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Сливен, съобщи главният инспектор Росен Георгиев.

„През деня скоростта на вятъра достигна 90 километра в час и валеше дъжд. Най-сериозният случай беше пред сградата на община Сливен, където голям клон падна върху три автомобила", каза Георгиев, предава БТА.

По думите му, макар активният пожароопасен сезон да е приключил, службата продължава да работи без прекъсване. „При нас няма почивен ден – 365 дни в годината сме на линия. От началото на октомври започнахме сезонното техническо обслужване на автомобилите и подготовката на техниката за есенно-зимния сезон. Подготвихме и надуваемата лодка с двигател за евентуални наводнения, ако се наложи да реагираме", допълни той.

Главният инспектор напомни на гражданите да внимават при използването на отоплителни уреди. „Температурите паднаха рязко, хората вече палят печки. Не ги оставяйте без надзор и почистете комините, особено ако използвате дърва или въглища, за да не се стига до пожари", призова Георгиев.

Той добави, че заедно с общината е създадена организация за почистване на шахтите и отводнителните съоръжения в града. „Силният вятър събори много листа, които запушиха шахтите. Почистването продължава, но и гражданите трябва да се погрижат за улуците и отводнителните канали на домовете си, за да избегнат наводнения", уточни Георгиев.

Служителите на РДПБЗН – Сливен работят съвместно с екипи на общината по премахването на падналите дървета.

