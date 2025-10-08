Ивелин Михайлов: Васил Терзиев е под натиск, заслужава подкрепа от софиянци

"Бойко Борисов ме е изнудвал заради външен министър. Той ме беше повикал в централата на ГЕРБ през пролетта на 2023 г., за да каже, че в община Ветрино трябва да бъдат сложени ветрогенераторни перки". Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в парламентарните кулоари, уточнявайки, че става въпрос за сръбската външна министърка. Тази теза той разви и по-рано - в декларация от парламентарната трибуна.

"САЩ най-накрая взеха позиция относно управлението в България. В статия в „Уолстрийт джърнъл" ни показаха какво е извършил Бойко Борисов, един от петимата скрити министър-председатели. Този човек е изтъргувал национален интерес за стратегически за България обекти за хора, които са санкционирани по закона „Магнитски" за корупция в особено големи размери", настоя Михайлов. И добави, че в списъка на „Магнитски" са хора, които "оказват политическо влияние в една държава, която се води партньор на САЩ и за да не се развалят дипломатическите отношения между София и Вашингтон, тези хора са санкционирани по глобалния закон „Магнитски"". Борисов е платил на неправилния лобист, който да му уреди среща с Тръмп-младши, за да направи това наистина гнусно предложение за България да изтъргува стратегически обекти, смята депутатът.

А интервюто, което лидерът на ГЕРБ даде на Николай Бареков след статията в "Уоустрийт джърнал" разкрило играта в българската политика. "Всъщност не Делян Пеевски е човекът, който управлява в сянка, това е Бойко Борисов. Пеевски не е толкова глупав и знае, че с тази позиция на раздивяло се прасе не може да има външна политика и не може да говори с никой външен дипломат. Затова е приел ролята на плашилище, за да може Борисов да докара нещата до трагедия и да се обвини Росен Желязков за нея. Недялко Недялков, Страхил Ангелов и "Възраждане" му помагат и затова се раздува въпроса с хотела с водопада. Това, което трябваше да се случи е да падне Желязков, а Борисов да дойде като спасител", очерта той сценария си.

За да се реши кризата с боклука в София пък Бойко Борисов и Делян Пеевски трябвало да паднат от власт. "Да, България" пък трябва да спре "да се упражнява с Таки и да не помага на Борисов и на Пеевски". "Софиянци трябва да знаят, че едни хора са виновни и че кметът Терзиев е натиснат, за да може да си прокарат техните поръчки. Кметът Терзиев е жертва на 100%. Човекът заслужава подкрепа от софиянци. Всички трябва да излязат, за да се махнат Бойко Борисов и Делян Пеевски и където видят депутат от ИТН да му кажат какво мислят",