Екипи отводняват улици в Русе, остава в сила оранжевият код за опасни валежи

Фирмата за обществена хигиена, с която Община Русе има сключен договор - „Консорциум Еко Русе Груп ДЗЗД", продължава почистването на дъждоприемните шахти в условията на продължаващи валежи, за да се осигури нормалното оттичане на дъждовните води. В дейностите се включват и екипи на Пожарната служба и ОП „Комунални дейности". Пожарникарите съдействат при изтеглянето на автомобили, заседнали в наводнени участъци, а общинските служители подпомагат с техника и персонал за ограничаване на щетите от проливния дъжд.

От фирмата за обществена хигиена съобщиха, че почистването на шахтите се извършва регулярно, но падащи листа постоянно предизвикват нови запушвания. Само през вчерашния ден техни служители са работили до полунощ, за да реагират на подадените сигнали. За изминалото денонощие на тел. 112 са регистрирани 16 сигнала за проблеми с отводняването. Сред засегнатите от валежите места са ул. „Чипровци" и ул. „Шипка", както и кръговото към Свободна зона, където достъпът е временно ограничен. Наводнено е кръстовището на ул. „Братислава" с ул. „Киев", откъдето преминава маршрутът на автобусна линия № 20. Сигнали за наводнения са получени за ул. „Околчица", както и по булевардите „Липник", "Христо Ботев" и "България".

Община Русе координира действията на всички ангажирани служби, като призовава гражданите да подават сигнали за запушени шахти и наводнени улици на тел. 112 или в дежурната част на общината.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология за последните 24 часа в Русе са паднали 114,8 литра дъжд на квадратен метър – количество, което е над два пъти по-голямо от средномесечната норма от 57 литра. От НИМХ предупреждават за продължаващи днес валежи от дъжд и очаквани значителни количества в Северна България. Оранжев код е издаден за община Русе, като метеоролозите прогнозират количеството валеж за денонощие да бъде от 35 до 65 мм, а в някои места и над 65 мм. Предупреждението за значителни валежи от втора степен съдържа предупреждение за наводнения в имоти и транспортната мрежа, възможни прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа, има опасност при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще остане усложнена. През нощта в Дунавската равнина и Лудогорието ще бъде дъждовно и на места количествата ще са значителни. В югоизточните райони от страната валежите ще отслабват, на места временно и ще спрат. Утре ще остане облачно и с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 6° и 11°. В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1500 метра – от дъжд. Значителни снеговалежи ще има в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 1°.