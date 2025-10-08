Асен Василев: КЗК да се раздвижи и да види има ли картел за сметопочистването

Няма как фирма която идва от чужбина, да даде цена на половина от местните фирми, това означава, че има картел на местните фирми, настоя лидерът а ПП

Ситуацията в двата столични района, които останаха без сметопочистване се нормализира и с помощта на други градове. Тази оценка даде в парламентарните кулоари лидерът на "Промяната" Асен Василев.

"Изходът е софийската община да си развие капацитета и да си има сметоизвозващи фирми както е в Благоевград, Панагюрище и др. Половината български общини не ползват външни услуги - общината си има свои фирми и това е доста по-евтино на гражданите. Това да се натоварват гражданите с двойни и тройни сметки, за да може Вълка, Заека и не знам кой още да прибират тройна печалба няма да стане и се радвам, че кметът Терзиев каза, че няма да го допусне", заяви депутатът.

Той настоя МВР да се задейства, да прегледа камерите и да види кой е запалил камионите на фирмата, която е кандидатствала и дава 2 по-ниска цена от "мафиотския картел". МОСВ пък трябва да обясни защо е взет лицензът на друга фирма.

Относно заявката на Бойко Борисов, че е готов да окаже каквато подкрепа поиска Васил Терзиев, лидерът на ПП заяви, че като бивш главен секретар той може да помогне на министър Даниел Митов да разследва.

"Няма как фирма която идва от чужбина, да даде цена на половина от местните фирми, това означава, че има картел на местните фирми! КЗК да се раздвижи и да започне да разследва този картел", настоя Василев.

По казуса с трагедията в Елените, където покрай наводненията загинаха 4 души, той напомни, че при земетресението в Турция преди няколко години доста хора са отишли в затвора заради подписите, с които са допуснали нередно строителство. Според него и за Елените може да се разбере кой е положил подписи.