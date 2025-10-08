Областният управител на Бургас: Комисия ще обследва застроеното дере на "Елените"

Вдигат частично забраната за достъп в селището до 17 ч. днес

До 17 ч . днес собственици и обитатели на имоти във ваканционно селище Елените ще могат да влязат в жилищата си, да вземат най-необходимото и да огледат щетите. Но заради очакван дъжд и тази вечер, комплексът отново ще бъде затворен от 17 ч. на 8 октомври до 8,30 ч. сутринта на 9-ти. Движението на автомобили остава забранено, за да не се затруднява работата на тежката техника, която продължава разчистването на района. Отново ще бъде пусната системата за ранно оповестяване BG Alert.

Това съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов на брифинг преди минути. Стана ясно, че обстановката в областта към момента е спокойна, продължават работите по разчистване на щетите в най-засегнатите от потопа общини.

Очаква се комисия от експерти да огледа застроеното дере - дали може да се почисти по някакъв начин, за да се осигури водооток при евентуален дъжд занапред, каза още Крумов. И добави, че от понеделник в "Елените" са влезли комисии, а проверките продължават по график.

Във в.с. „Елените" все още няма ток и вода като част от мерките за безопасност, а екипите работят по възстановяването на инфраструктурата и комуникациите.

В община Несебър вече се приемат заявления за деклариране на щети, това може да стане и в кметството в Свети Влас. Около 100 души са настанени в обекти, осигурени от общината, предоставя се храна и грижа. Училищата в Свети Влас, Кошарица, Несебър, к.к. Слънчев бряг и Равда ще останат на онлайн обучение до четвъртък включително, а детските градини работят нормално.

Стана ясно още, че първите проби за качеството на питейната вода на територията на Елените и Царево не са много добри. РЗИ дава указания към кметовете хората да не ги използват за питейни нужди.

Взети са повторни проби днес, надяваме се за повече информация, каза директорът на РЗИ Бургас д-р Георги Паздеров.

Днес областният управител Владимир Крумов свика координационна среща между институциите, работещи на терен за овладяване на последствията от наводненията. В нея участваха директорът на РДПБЗН-Бургас Николай Николаев, директорът на ОД на МВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на РЗИ д-р Георги Паздеров, кметът на община Несебър Николай Димитров и зам.-кметът на община Царево Денис Диханов.