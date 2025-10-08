ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

131 са арестувани за месец в Пловдивско за разпространение на наркотици

За месец септември в Пловдивско са арестувани общо 131 души за употреба и разпространението на наркотици СНИМКА: Pixabay

За месец септември в Пловдивско са арестувани общо 131 души за употреба и разпространението на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Вследствие на това са започнати 134 досъдебни и бързи производства, предава БТА.

В хода на специализираните операции под наблюдение на прокуратурата са иззети над 4,5 килограма марихуана и килограм фентанил, около 276 грама амфетамин, 72 грама синтетични канабиноиди и 14 грама кокаин. Конфискувани са и количества метамфетамин и екстази, както и шест вейпа със съдържание на наркосубстанции.

В края на август бе арестуван 27-годишния Севдалин Николов с 300 дози фентанил. Окръжният съд в Пловдив постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

/РИ/

