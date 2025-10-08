ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити при украински удар в Белгородска об...

Министър Георгиев: Затворници ще помагат за боклука в София

Правосъдният министър Георги Георгиев

Престъпленията с отпадъци влизат в закон

Затворници ще помагат за боклука в столичния квартал „Красно село", съобщи правосъдният министър Георги Георгиев. Той посочи, че това е станало след молба от районния кмет.                   

На помощ ще бъдат пратени хора с леки присъди, а не рецидивисти, обясни министърът. Той ще се чуе и с кмета на район "Люлин" за нуждата от съдействие с натрупания там боклук.

Колко точно затворници ще помагат, ще стане ясно след срещата на министъра с кмета на "Красно село".

В Министерството на правосъдието се готвят законови текстове за престъпленията срещу околната среда, конкретно за тези с отпадъците. Това обяви още министърът на правосъдието по време на конференцията "Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност", организирана от "Център за изследване на демокрацията" и Столичната община.

Текстовете ще засягат незаконното управление и превоз на отпадъци, обясни министър Георгиев. Ще се регламентира и надзор над местата за депониране на отпадъците.

Георгиев е бивш председател на Столичния общински съвет. Конференцията е и с международно участие и е организирана далеч преди кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село", но извънредната ситуация се превърна във фокус на форума. Министър Георгиев опонира задочно на кмета Васил Терзиев, който откри конференцията - бездействие по проблемите с боклука на София не е имало при предишното управление, иначе нямаше да бъдат сключени изтичащите сега договори за сметосъбирането.

Фактът, че изтичат договорите, се знае отдавна. Кризата се отложи с 6 месеца, защото г-жа Фандъкова даде възможност за удължаване с 6 месеца на досегашните договори, обясни Георгиев.

                                                                                  

