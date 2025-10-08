72-годишен мъж отне предимството на младеж и го прати в болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

72-годишен мъж се отне предимството на друг мъж и го прати в болница. Инцидентът е станал в центъра на Монтана, съобщиха от МВР.

Пътният инцидент е станал вчера, около 19.20 часа. 72-годишен монтанчанин се движел с лек автомобил „Рено Клио". На кръстовището с бул. „Александър Стамболийски" тръгнал да завива наляво, за да продължи по булеварда. Възрастният мъж обаче не пропуснал насрещно движещия се по пътя с предимство лек автомобил БМВ. Зад волана на бавареца седял 23-годишен жител на Владимирово, който пътувал от ул. „Граф Игнатиев" към ул. „Веренишка", когато бил ударен отпред от мъжа с „Рено"-то.

Вследствие на катастрофата е пострадал младежът. Той е откаран за преглед в МБАЛ-Монтана. Там лекарите установили, че младият мъж е с комоцио и го настанили в хирургично отделение.

Водачите на двата автомобила са тествани за наличие на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "б', вр. чл. 342, ал. 1 НК.

Работата по случая продължава.