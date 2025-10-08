Правосъдният министър свиква Пленума на ВСС, ще тълкуват мандатите на и.ф. главен прокурор и шеф на ВАС

Правосъдният министър Георги Георгиев ще свика Пленума на ВСС заради неяснотите в съдебния закон. Това обяви самият той в сряда.

"Ще свикам и Пленума с искане за тълкуване на спорните точки от Закона за съдебната власт, така ще има възможност двете колегии - Съдийската и Прокурорската, да вземат заедно решение по спорния въпрос за мандатите на и.ф. главен прокурор и и. ф. шеф на ВАС", посочи Георги Георгиев.

Става дума за текста от закона, който казва, че и.ф. главен прокурор, шеф на ВАС и на ВКС не може да бъде на поста повече от 6 месеца. Промяната в закона влезе в сила на 21 януари.

Проблемът идва оттам, че част от кадровиците смятат, че мандатът на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов и и.ф. председателя на ВАС Георги Чолаков е изтекъл на 21 юли. Прокурорската колегия на ВСС обаче е категорична, че в закона не е посочено, че има обратно действие и затова промяната не се отнася до Сарафов, който е в заварено положение. Част от Съдийската колегия също е на мнение, че в закона не е посочено обратно действие, други пък смятат, че е ясен и в случая действа т.нар. несъщинско ретроактивно действие. Такова мнение застъпва и Наказателната колегия на ВКС.

Във вторник Съдийската колегия с пет гласа прие да попита по старшинство всички съдии във ВАС кой е готов да стане и.ф. шеф на съда.