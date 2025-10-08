ДСБ: Усещането е такова, че Иван Костов трябва да идва на власт

Формацията предлага законопроект, който да отмени почивните понеделници, след като празникът е бил през уикенда

Усещането е такова, че Иван Костов трябва да идва на власт.

Този коментар направи в парламентарните кулоари зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов, изразявайки притесненията на партията си за публичните финанси в държавата. А това е породено от "публични изявления на официални лица от партия ГЕРБ, че тази година ще финишираме с дефицит на 5%, а догодина се говори за 8%".

"Това, което ни казват управляващите е, че или ще вдигат данъци, или ще взимат още огромни заеми, такива, каквито никога не са взимани до момента", заяви депутатът и подчерта, че "като дясна сила се противопоставят на това". Йорданов настоя да се съкратят разходи.

Затова са внесли и 2 законопроекта. Те отново предлагат реформа в администрацията с 15%. Съкращение на близо 20 000 и задължаваме МС да изготви стратегия, по силата на която да имаме малка, компактна електронна администрация, в която да се израства на принципа на заслугите, а не на партиен принцип", настоя депутатът.

ДСБ са изготвили и законопроект, който предлага да отпаднат т. нар. почивни понеделници. "Няма никаква логика, когато 3 март или 6 май се пада събота, в понеделник да се почива. По данни на работодателски организации нетният негативен ефект от един почивен понеделник, е в размер на 250 млн. лв. България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където са 253", обясни Иванов.

„Ако искаме да се справим със ситуацията с публичните финанси в държавата, ако искаме да сме богати като германците, освен че правителството не трябва да злоупотребява с бюджета, и ние трябва да работим като германците", подчерта депутатът.