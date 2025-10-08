ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола, движеща се на заден ход, е блъснала пешеходка в Девин

52-годишната столичанка е с фрактура на ръката и контузия на гръдния кош след удара.

52-годишна жена от София е била блъсната в Девин от кола, която извършвала маневра на заден ход. В резултат на удара жената е получила фрактура на ръка и контузия на гръдния кош, без опасност за живота. Настанена е за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" – Смолян.
Лекият автомобил "Дачия" е бил управляван от 26-годишен девинчанин.
Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

