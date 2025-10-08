79-годишна шофьорка блъсна жена на пешеходна пътека във Видин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

79-годишна шофьорка блъсна млада жена на пешеходна пътека във Видин, съобщиха от пресцентъра на полицията в областния град.

Инцидентът е станал на 7 октомври около 11:42 ч. на кръговото кръстовище на бул. „Панония" и ул. „Широка".

79-годишна видинчанка, управлявайки лек автомобил „Фолксваген Голф" не е спряла на пешеходната пътека на булеварда и блъснала пресичащата 27-годишна пешеходка.

Пострадалата била транспортирана във видинската болница със съмнение за фрактура на долен крайник. Тестът с дрегер на водача на автомобила не е отчел наличие на алкохол. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.