Легендата Лотар Матеус: Време е Нагелсман да спре ...

79-годишна шофьорка блъсна жена на пешеходна пътека във Видин

Пешеходна пътека СНИМКА: Pixabay

79-годишна шофьорка блъсна млада жена на пешеходна пътека във Видин, съобщиха от пресцентъра на полицията в областния град. 

Инцидентът е станал на 7 октомври около 11:42 ч.  на кръговото кръстовище на бул. „Панония" и ул. „Широка". 

79-годишна видинчанка, управлявайки лек автомобил „Фолксваген Голф" не е спряла на пешеходната пътека на булеварда и блъснала пресичащата 27-годишна пешеходка.

Пострадалата била транспортирана във видинската болница със съмнение за фрактура на долен крайник. Тестът с дрегер на водача на автомобила не е отчел наличие на алкохол. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

