Дърво се стовари в Кючука близо до детска площадка, отстраниха го

Отстранено е дървото, което рано тази сутрин се е стоварило до детска площадка в пловдивския квартал Кючука. За това съобщи шефката на предприятието "Градини и паркове" Радина Андреева пред "24 часа". Сигналът за рухналото дърво е подаден около 9 часа от кметството на район "Южен", а екипите са реагирали светкавично.

"Препоръчваме гражданите да внимават в дъждовното време, защото много от дърветата са изгнили", каза Радина Андреева. По думите й щетите по пейките и спортните съоръжения на площадката ще бъдат възстановени.

За инцидента съобщи мъж във фейсбук група, а по думите му дървото е паднало секунди преди оттам да минат майка с дете.