ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Легендата Лотар Матеус: Време е Нагелсман да спре ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21456067 www.24chasa.bg

Дадоха на съд преподавателя Христо Кирев за сексуални отношения с 13-годишна ученичка

Димитър Мартинов

[email protected]

5848
Христо Кирев

На съд за педофилия отива преподавателят Христо Кирев, обвинен, че е правил секс с ученичка на 13 години, съобщиха от Софийската районна прокуратура. 

Кирев, който е бивш футболист, е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29 юли в хостел в ж.к. „Студентски град" в гр. София се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст - ученичка от същото училище. Ако бъде признат за виновен, той може да получи от 2 до 8 години затвор.

Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели. Установено е, че преди срещата Кирев и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.

Предстои делото да започне в Софийския районен съд.

Христо Кирев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)