Дадоха на съд преподавателя Христо Кирев за сексуални отношения с 13-годишна ученичка

На съд за педофилия отива преподавателят Христо Кирев, обвинен, че е правил секс с ученичка на 13 години, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Кирев, който е бивш футболист, е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29 юли в хостел в ж.к. „Студентски град" в гр. София се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст - ученичка от същото училище. Ако бъде признат за виновен, той може да получи от 2 до 8 години затвор.

Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели. Установено е, че преди срещата Кирев и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.

Предстои делото да започне в Софийския районен съд.