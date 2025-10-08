ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Легендата Лотар Матеус: Време е Нагелсман да спре ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21456108 www.24chasa.bg

Варненци дариха кръв за пострадалата при ралито Албена Станчева

Надежда Алексиева

[email protected]

1628
Снимката е илюстративна/Районен Център по Трансфузионна Хематология - Варна.

Десетки варненци са се отзовали на призива за даряване на кръв за младата майка Албена, която пострада сериозно при инцидента по време на планинското изкачване „Аладжа манастир – Варна 2025". С пост в социалните мрежи от районния център по трансфузионна хематология изказаха благодарност към кръводарителите.

Лекарите във ВМА още се борят за живота на Албена Станчева, а близките ѝ издирват документите на младата жена, които са изчезнали при инцидента.

Нейна близка, Стела Трендафилова, призова в социалните мрежи ако някой намерил портмоне с личните данни на Албена Станчева, да се свърже с нея.;

Младата жена пострада при инцидент на планинското изкачване в неделя, когато една от състезателните коли изхвърча от пътя, удари се в мантинелата и публиката, стояща зад нея. При инцидента загина 60-годишен мъж и пострадаха осем. 

Снимката е илюстративна/Районен Център по Трансфузионна Хематология - Варна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)