Варненци дариха кръв за пострадалата при ралито Албена Станчева

Десетки варненци са се отзовали на призива за даряване на кръв за младата майка Албена, която пострада сериозно при инцидента по време на планинското изкачване „Аладжа манастир – Варна 2025". С пост в социалните мрежи от районния център по трансфузионна хематология изказаха благодарност към кръводарителите.
Лекарите във ВМА още се борят за живота на Албена Станчева, а близките ѝ издирват документите на младата жена, които са изчезнали при инцидента.
Нейна близка, Стела Трендафилова, призова в социалните мрежи ако някой намерил портмоне с личните данни на Албена Станчева, да се свърже с нея.;
Младата жена пострада при инцидент на планинското изкачване в неделя, когато една от състезателните коли изхвърча от пътя, удари се в мантинелата и публиката, стояща зад нея. При инцидента загина 60-годишен мъж и пострадаха осем.