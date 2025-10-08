ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипаха мъртвопиян шофьор в Асеновград

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Били видимо неадекватен зад волана

Мъртво пиян шофьор е заловен снощи от полицаи в Асеновград, съобщават от МВР.  Около 20,20 ч. на ул. „Александър Стамболийски" екип на районното управление спрял за проверка лек автомобил „Фолксваген" с 54-годишен водач във видимо неадекватно състояние зад волана. Последвалият тест с дрегер потвърдил наличието на около 3 промила алкохол в кръвта на мъжа. Пробата му за употреба на наркотични вещества е отрицателна. Срещу шофьора е образувано бързо производство, а личният му автомобил е иззет.

