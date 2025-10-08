ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарникари в Русе спасиха мъж от покрива на потънал бус, оказа се чужденец без документи (Видео, снимки)

Пожарникари в Русе спасиха мъж от покрива на потънал бус, оказа се чужденец без документи СНИМКА: Русе Медиа

Пожарникари в Русе спасиха мъж от покрива на потънал във водата бус. Оказало се, че мъжът е чужденец, който няма документи. 

За 24 часа над Русе се изсипа близо 115 л/кв.м дъжд, което е двойно повече от средномесечната норма. Много улици са наводнени, а автомобили останаха под водата и се наложи да бъдат вадени от спасителните екипи.

Бусът е бил оставен на кръговото на Свободна зона. Шофьорът на буса е избягал и е оставил сам чужденеца, който се качил на покрива на возилото. На място бе извикан екип на Гранична полиция, който да изясни статуса му, пише "Русе Медиа". 

Наводнени пътни участъци има по бул. „България" от и към Дунав мост, в района на Университетската болница „Медика", край Свободна зона, на ул."Чипровци" и на други места в града. Има паднали дървета върху автомобили в града и върху заведение.

