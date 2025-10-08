ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кабинетът отпуска допълнителни помощи за пострадалите от наводненията - до 7,5 хил. лв.

Социалният министър Борислав Гуцанов
  • Ще има и помощи за семействата на загиналите 
  • Безработни ще чистят дерета и реки превантивно

Допълнителни помощи за пострадалите от наводненията ще отпусне кабинетът - по 3 хил. лв. за семейство и още 2,5 хил. лв. за повредено имущество. Така с полагащите се по принцип средства едно семейство може да получи общо до 7,5 хил. лв. 

Това обяви социалният министър Борислав Гуцанов след заседанието на правителството. Условията са жилището да бъде законно построено и да бъде единствено. Средствата ще се отпуснат от бюджета на социалното министерство.

Отделно на следващото заседание ще се гласуват и помощи за семействата на загиналите, които се очаква да са в размер на 15 хил. лв. на семейство.

Разбираме, че сумите не са големи, но това са възможностите ни. Мъката на хората няма как да бъде потушена, но искаме да знаят, че държавата е до тях, каза Гуцанов. Той уточни, че кандидатстването и отпускането на средствата ще става веднага. 

Освен това социалното министерство обмисля да направи програма, по която безработни да се включват в дейности по почистване и обезопасяване на дерета, сухи реки и подобни обекти превантивно. 

