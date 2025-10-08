ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин си запази паркомясто с циментирани гуми и тръби, общината му ги взе (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Загражденията блокирали паркирането по улицата. Снимка: Община Пловдив

Екип на Пловдивския общински инспекторат премахна две гуми с излят в тях бетон и циментирани метални тръби, блокиращи пътното платно на ул. "Неофит Рилски" в район "Северен". Проверката е направена, след като по-рано днес гражданин сигнализирал за нерегламентираното поставяне на заграждения на улицата, съобщиха от общината.

От Инспектората припомнят, че се упражнява непрекъснат контрол по спазване на разпоредбите за монтиране на преместваеми обекти върху общинска собственост. Служителите продължават с ежедневните проверки на територията на града.

Нерегламентираните заграждения са премахнати. Снимка: Община Пловдив
