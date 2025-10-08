Николай Нанков: Какво ще стане, когато и другите квартали останат без сметосъбиране?

"Няма криза с боклука в София, уверява ни снощи от малкия екран ресорният зам.-кмет в столицата, а зрителите се хващаме за главите. Вече три дни слушаме оправдания и заклинания от хора, които изобщо не знаят къде се намират. Ама търговете били обжалвани, ама цените били високи...", това написа във фейсбук профила си председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков.

Ето какво още пише той:

А какви критерии сте заложили? Защо чрез тях ограничихте броя на участниците? Даже същата тази зам.-кмет сама си се хвали какви завишени изисквания били заложили.

Слушаме за някакви хора с прякори - ами да бяхте заложили условие да не са допустими фирми с такива собственици.

Защо заложихте прогнозни цени, а не сложихте пределни цени, които да не могат да бъдат надвишавани?

Нима никой в екипа ви не е чувал, че големите търгове винаги отнемат много време (било то заради обжалване, заради огромния обем работа пред оценителните комисии и други административни процедури)? Защо не обявихте поръчката много по-рано, както правят нормалните хора, преди да изтекат действащите договори (поне година и два-три месеца)?

Какво ще стане, когато и другите квартали останат без сметосъбиране?

Подлудихте двумилионен град с аматьорските си изпълнения.

Кметът Васил Терзиев фантазира, че е в ролята на Дон Кихот и се прави, че се бори с вятърни мелници. Дон Кихот, ама от Алиекспрес. Първо да се пребори с вятърничавите хора около себе си. Уж имаше готов екип от капацитети, с които да управлява града от ден първи. Ами две години минаха - още ги чакаме тези капацитети. Дотук само многострадални Геновеви. Чийто мандат отдавна започна да се вмирисва от скандали. Но вече градът си мирише от боклука. В буквалния смисъл.