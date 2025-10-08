Четат в класа присъда на ученик за притежание на дрога и патрони

Районен съд Кюстендил определи наказание „Обществено порицание" по отношение на непълнолетен ученик, който се призна за виновен в държане на марихуана, ефедрин и боеприпаси – патрони, без да има за това надлежно разрешение. А. Ц. се признава за виновен в това, че на 11.07.2024 г. в кюстендилско село, в обитавано от него жилище, в стая на първи етаж на къщата, е държал боеприпаси за огнестрелно оръжие - 55 бр. патрони, както и за това, че е държал полиетиленов пакет съдържащ коноп /марихуана/ и 9 бр. фабрични ампули, съдържащи безцветна течност, с наличие на ефедрин, като наркотичните вещества са на обща стойност 229.10 лв.

Обвиняемият А. Ц. ще изтърпи следното наказание: „обществено порицание", което да се изпълни чрез прочитане на съдебния акт от директора на училището еднократно в класа на обвиняемото лице.

Друг подсъдим пък, който към момента на извършване на престъплението е бил на 17 години, се признава за виновен, че на 26.10.2023г., в гр. Кюстендил, в обитавана от него стая на жилище, е държал 29,43 грама коноп /марихуана/, на обща стойност 588,60 лв. Обвиняемият ще изтърпи наказание „пробация" за срок от 6 месеца, изразяваща се в следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 месеца, с периодичност два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 месеца.

И по двете дела, Районен съд Кюстендил одобри споразумения, постигнати между Районна прокуратура, защитата и обвиняемите, които имат последиците на влязла в законна сила присъда.