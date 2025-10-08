ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Във Видин задържаха 29-годишен, издирван в шенгенската информационна система

Полиция

Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност" са задържали мъж, обявен за издирване в шенгенската информационна система, в изпълнение на Европейска заповед за арест, по искане на властите в Германия. Това съобщиха от полицията във Видин.

По информация на полицията мъжът е задържан на 7 октомври. Той е на 29 години и е от град Дунавци. Мъжът е бил приведен в полицейския арест за срок до 24 часа.

Уведомена е Окръжна прокуратура, уточняват още от Областната дирекция на МВР във Видин. С прокурорско постановление мярката за задържане е удължена за срок до 72 часа.

В началото на годината от Областната дирекция на МВР съобщиха за два случая на задържани - 46-годишен мъж от видинското село Ружинци, както и 28-годишен от град Дунавци, обявени за издирване в шенгенската информационна система.

