Къщи в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуираха обитателите (Снимки)

Свлачището в Свищов повреди две къщи. Снимки: Групата на Свищов

Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, обитателите са евакуирани, каза пред БТА кметът на общината Генчо Генчев.

Реагирахме на ситуацията веднага, евакуирана е 60-годишна жена, както и петчленно семейство. Те са настанени в общински жилища, уточни кметът.

Пропадналите жилища се намират в района на Рибарска чешма, те са компрометирани и вероятно са силно овлажнени заради падналите валежи през последните дни, посочи Генчев и добави, че електрическото захранване на имотите е изключено.

Кметът каза още, че за кризисната ситуация са уведомени всички институции.

Пътят за село Ореш тази сутрин е разчистен след паднали скални маси в резултат на лошото време, в момента се извършва обход за отстраняване на други участъци, обясни също Генчо Генчев.

