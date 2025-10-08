Пробация получи бизнесмен, „спестил” данък за 28 000 лева

Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновен 55-годишен подсъдим по обвинението, че на 2 април 2018 г. в град Добрич, в качеството на пълномощник на собственика на еднолично дружество с ограничена отговорност, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за корпоративното подоходно облагане в особено големи размери - 28 042, 94 лева, като не подал пред органа по приходите - ТД на НАП-Варна, офис Добрич, годишна данъчна декларация за 2017 година.

Съдът наложи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от 3 години. Постановена е възпитателна работа с подсъдимия по време на изпитателния срок, която се възлага на районен инспектор по местоживееенето му.

Наказанието е определено при наличието единствено на смекчаващи вината обстоятелства, сред които чистото съдебно минало на подсъдимия и липсата на образувани и водени срещу него други наказателни производства. В хода на делото той е платил в полза на държавата посочената в обвинителния акт сума от 28 042, 94 лв.

По искане на подсъдимия делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, след като той призна изцяло фактите, изложени в обвинителния акт.