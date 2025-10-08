София стартира граждански бюджет - финансира идеи на софиянци за по-хубави квартали

Силата на София е в хората ѝ – миналата година го доказахме заедно с първото издание на Гражданския бюджет. Благодарение на вас бяха подадени над 370 идеи, а след гласуване от 15 000 граждани бяха избрани 77 проекта. 71% от одобрените предложения са в процес на изпълнение. До края на 2025 г. предстои да бъдат завършени множество инициативи – сред тях са 4 нови детски площадки, открита сцена за млади таланти, изграждане на обществен паркинг, обновяване на друг паркинг, модерно улично осветление край две училища, както и други проекти. Благодарим ви, че бяхте част от този процес. Това съобщи във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Той уточнява, че в последните дни фокусът е върху ситуацията със сметопочистването в „Люлин" и „Красно село", но общината продължавала да работи усилено и по други проекти.

"Миналата седмица стартирахме Граждански бюджет 2025 и вече имаме подадени първите проекти! Всеки може да предложи нов проект за своя квартал или за целия град. Всяка идея е ценна – от малки промени до по-мащабни решения: детски площадки и зелени площи; културни или образователни инициативи; спортни зони или стрийт фитнес; облагородяване на читалище или културен център; ново осветление за по-безопасни улици; подобрена достъпност за хора с увреждания.

Вашето предложение може да бъде различно и уникално – важното е да носи полза за хората и да прави София по-добро място за живеене", уточнява Терзиев.

Проектите може да се подават до 9.11.2025 г. Пълна информация за програмата, както и формулярите за представяне на проекти, може да се намерят в сайта на „Решава София". Проекти с градски мащаб, които касаят цяла София ще се финансират с от 200 000 до 500 000 лв. Проекти с местно значение - за конкретен квартал или район ще се финансират с от 10 000 до 200 000 лв. През миналата година за гражданския бюджет бяха отделени рекордните 5,3 млн. лв.

"Миналата година заедно доказахме, че гражданските идеи могат да се превърнат в реални проекти. Нека тази година бъдем още повече и още по-смели. Моля ви, споделете новината с приятели, съседи и колеги! Благодарим ви, че променяте София!", призовава Терзиев.