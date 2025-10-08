Сериозно повишение на нивото на река Янтра в Русенско

Дъждът, който вали от близо денонощие, е допринесъл за сериозно повишение на нивото на река Янтра в региона, съобщи пред БТА областният управител на Русе Драгомир Драганов. Само за последните 12 часа реката се е вдигнала с над метър и половина. Сега нейното ниво в района на село Кривина, община Ценово, е около 2,8 метра, като до критичното ниво от преливане остават още около три метра. Повишава се и нивото на река Русенски Лом, която е достигнала дълбочина от 1,5 метра, но до преливане остават около два метра.

За последните 24 часа в Русе са паднали близо 115 литра на квадратен метър дъжд, което доведе до наводнения на някои от улиците и булевардите в града. На места количеството дъжд надхвърля 180 литра на квадратен метър – например в станция „Образцов чифлик", което е над четири пъти средномесечната норма. Очакванията са към полунощ или най-късно утре сутринта дъждът в региона да намалее значително и да спре.

Драганов обясни, че при необходимост и влошаване на метеорологичната обстановка на места може да бъде задействана системата BG-ALERT. По негови думи обаче на този етап това не се налага. Най-затруднено е отводняването в района около „Свободна зона" и граничния пункт Дунав мост, тъй като там е сред най-ниските части на града.

Като евентуален проблем Драганов посочва риска от преливане на язовирите в съседни областни, което може да повиши рязко нивото на реките. За момента обаче такава опасност няма. Работата на терен продължава, като областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев заявиха, че са в постоянен контакт с всички държавни структури и общинските администрации, отговорни за справяне със ситуацията. Драганов разпореди непрекъснато да се следят речните корита, като особено внимание се отделя на потенциално опасните зони. Поради проблем в трафопоста захранването на граничния пункт „Дунав мост" е било спряно, но въпреки това не е имало ограничаване в преминаването на превозни средства от България към Румъния, тъй като те са обработвани ръчно. Вече е осигурен генератор на място.