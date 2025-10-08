Ивайло Мирчев: Намерили са купувач за "Лукойл"

Бойко Борисов да не се прави на луд, няма нужда от извънредно законодателство, настояха от формацията

„Лукойл" вече има купувач. Разбираме го не през официално съобщение на „Лукойл", а през вкарана извънредна поправка в законопроект. След работно време на деловодството на НС депутати на "ДПС - Ново начало" искат през ДАНС да минава одобрението за покупката".

Този коментар направи в парламентарните кулоари съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев малко след промените в закона спешно минаха и на енергийна комисия днес. "Пеевски го няма в сделката и тъй като голямото Д го няма и контролира ДАНС, се вкарва тази промяна, за да се сключи сделка. Без негово разрешение тя няма как да бъде сключена", заяви той, разгневен от изключително бързото задвижване на промените. Мирчев добави, че очакват всеки момент промените да влязат и в пленарната зала.

Мирчев очаква Бойко Борисов да поиска и опровержение на статията в "Уолстрийт джърнал". "Очевидно е ставало дума за частна среща, не е имало държавен характер. Ако не го направи там ни очакват проблеми по 3 линии. В ЕК -става дума за преминаване в чужди ръце на обект от стратегическата инфраструктура. Става дума за българското законодателство, български политик води преговори за изваждане на друг политик от "Магнитски", и най-важното - огромни проблеми с американската държава", заяви депутатът.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов посочи, че и в момента има процедура за скрининг на чуждестранните инвестиции - всякакви скрити явни и турски инвеститори трябва да минават през проверка от ДАНС. И по действащия закон няма риск за руски интереси, затова нямало нужда от нов закон.

Мирчев и Божидар Божанов са провели и среща със столичния кмет Васил Терзиев и щаба за кризата с боклука. "Борисов да не се прави на луд. Няма нужда от извънредно законодателство. Има нужда действащото законодателство да се спазва. Борисов да си пита министрите - вътрешния за разследването на палежа на камионите, и този на околната среда за отнетия лиценз по време на процедурата за обществената поръчка", настоя Божанов.

"Правителството и мнозинството обслужват Таки. Борисов да не се прави, че не го познава - миналата седмица неговата група направи всичко възможно да не се стигне до гласуване на законопроект, който да отнеме монопола на продуктовите такси. Таки е в Дубай и командва оттам. Той иска да вземе едни пари на гърба на софиянци", настояха от формацията.