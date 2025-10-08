71-годишен мъж от село Ярлово хвърлил пиратка по патрулка

Жител на село Ярлово е привлечен като обвиняем за хулиганство след разследване, проведено от служители на Районното управление в Самоков, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на улица в селото, където 71-годишен мъж е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. По данни на разследващите, той е обиждал полицейски служители и е хвърлил пиратка към патрулен автомобил.
След приключване на действията по разследването, мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „подписка".
Полицията напомня, че подобни прояви срещу органите на реда представляват сериозно нарушение на закона и подлежат на наказателна отговорност.