Пловдивчани баламосват "Градини и паркове" с фалшиви сигнали за паднали дървета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Насочват служителите към тях, вместо към случаи, които изискват спешна намеса

Фалшиви сигнали за паднали дървета пречат на работата на екипите на общинското предприятие "Градини и паркове" в Пловдив. Служителите работят активно по разчистването на града от пораженията след продължилия 2 дни дъжд, но са възпрепятствани от неистински обаждания, алармират от общината.

"Подаването на невярна информация относно инциденти с паднали клони и дървета затруднява работата на служителите и води до неоснователно разходване на ресурси, които могат да бъдат насочени към реални случаи, изискващи спешна намеса", коментира директорът на общинското предприятие Радина Андреева.

Екипите на "Градини и паркове" остават в готовност за бърза реакция при реални сигнали и продължават своята работа по обезопасяване на терени в града. По-рано днес служителите разчистиха дърво, рухнало до детска площадка.