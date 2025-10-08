ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Казахстан ще кастрират педофилите половин година...

Пловдивчани баламосват "Градини и паркове" с фалшиви сигнали за паднали дървета

Дърво се стовари по-рано днес близо до детска площадка в Пловдив. Снимка: ФБ

Насочват служителите към тях, вместо към случаи, които изискват спешна намеса

Фалшиви сигнали за паднали дървета пречат на работата на екипите на общинското предприятие "Градини и паркове" в Пловдив. Служителите работят активно по разчистването на града от пораженията след продължилия 2 дни дъжд, но са възпрепятствани от неистински обаждания, алармират от общината.

"Подаването на невярна информация относно инциденти с паднали клони и дървета затруднява работата на служителите и води до неоснователно разходване на ресурси, които могат да бъдат насочени към реални случаи, изискващи спешна намеса", коментира директорът на общинското предприятие Радина Андреева.

Екипите на "Градини и паркове" остават в готовност за бърза реакция при реални сигнали и продължават своята работа по обезопасяване на терени в града. По-рано днес служителите разчистиха дърво, рухнало до детска площадка. 

